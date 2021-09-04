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İçişleri Bakanlığından "Stadyumlara Giriş Tedbirleri" konulu ek genelge

04.09.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genelgeye göre, aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin stadyuma alınmaması kuralının eksiksiz şekilde uygulanması için TFF ve kulüp yönetimlerince her türlü tedbir alınacak - Taraftarlara ve taraftar derneklerine yönelik gerekli bilgilendirme yapılacak, aksi davranışların kişisel ve kulüpler açısından yaptırımlara neden olacağı duyurulacak - Gerekli şartları taşımayan kişilerin stadyumlara girişlerine kesinlikle müsaade edilmeyecek

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Stadyumlara Giriş Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) daha önce "Müsabakalarda Uygulanacak Kovid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimatı"nı duyurduğu hatırlatılan genelgede, talimatta aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin stadyuma alınmaması kuralı açıkça belirtilmesine rağmen son günlerde bazı müsabakalarda bu şartı taşımayan taraftarların stadyuma girmeye çalıştıkları, engel olunması durumunda kolluk görevlileri ve özel güvenlik personeli ile karşı karşıya geldiği ifade edildi.

Genelgede, bu durumun önüne geçilebilmesi ve stadyumda bulunacak taraftarların sağlığının korunması için alınan tedbirlere yer verildi.

Buna göre, aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin stadyuma alınmaması kuralının eksiksiz şekilde uygulanması için Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüp yönetimleri tarafından her türlü tedbir alınacak.

Bu amaçla taraftarlara ve taraftar derneklerine yönelik gerekli bilgilendirme yapılacak, aksi davranışların kişisel ve kulüpler açısından yaptırımlara neden olacağı duyurulacak.

Konu, il/ilçe spor güvenlik toplantılarında gündeme alınarak gerekli koordinasyon sağlanacak.

Gerekli şartları taşımayan kişilerin stadyumlara girişlerine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bu amaçla giriş turnikelerinin olduğu alanlarda özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra kolluk personeli de görevlendirilecek.

"Müsabakalarda Uygulanacak Kovid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat"a aykırı fiillerde bulunan taraftar veya kulüp yönetimlerine 1593 sayılı "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" ve 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"un ilgili hükümleri uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanacak.

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