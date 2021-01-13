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İçmeye doyamadığımız latte nasıl hazırlanır? Cappuccino ile arasındaki fark ne?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 13.01.2021 15:28 | Son Güncelleme:
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Ülkemizde en çok tercih edilen İtalyan kahvelerinden biri olan latte, dünyanın her yerindeki kafelerde de sevilerek tüketilen bir içecek. Kuşkusuz hafif kahve tadı ve kremsi aroması onu vazgeçilmez kılıyor. Peki latte nasıl hazırlanıyor, cappuccino ile arasındaki fark nedir?

Latte veya caffè latte, içeceğin gerçek bir özelliği olarak ipeksi bir köpük tabakasına sahip olan sütlü bir kahvedir. Gerçek bir latte, bir veya iki shot espresso, bol miktarda buharda pişirilmiş süt ve üstte son olarak ince bir köpüklü sütten oluşacaktır. Bu unsurların birleşimi, estetik açıdan hoş bir görünüme ve karşı konulamaz bir dokuya sahip, mükemmel dengelenmiş sütlü bir kahve ile sonuçlanır.

LATTE NASIL HAZIRLANIR?

Latte, sütle hazırlanan klasik İtalyan kahvelerinden biridir. 'Latte' kelimesi, İtalyanca'da 'süt' anlamına gelmektedir.

170 ml. ölçeğindeki bir porselen fincanın altına, 30 ml. ölçeğinde espresso konur. Bu espressonun üstüne krema haline getirilmiş süt dökülür. Bu süt buhar çubuğunda 78 - 80 derece civarında hazırlanır.

Cappucino'dan en önemli farkı, süt kısmının daha fazla ve krema tabakasının daha ince olmasıdır. Latte, Cappucino'ya oranla sütün tadının daha çok hissedildiği, sütlü ve yumuşak içimli bir kahve olduğundan Türkiye'de en çok tercih edilen İtalyan kahvelerinden bir tanesidir.

LATTE'NİN KÖKENİ

İnsanlar yüzyıllardır kahve ve sütü birleştirdikleri için latte'nin kökenleri çok net değil. Ancak bugün bildiğimiz ve sevdiğimiz ipeksi içeceğin İtalya'da ortaya çıktığı varsayılır.

LATTE VE CAPPUCİNO ARASINDAKİ FARKLAR


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