Icrypex, TOSFED'in ana sponsoru oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) ana sponsoru kripto para platformu Icrypex oldu.

Four Seasons Bosphorus Otel'de düzenlenen basın toplantısına TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy, ICRYPEX Üst Yöneticisi (CEO) Gökalp içer ve ICRYPEX Genel Müdürü Ezgi İçer ile davetliler katıldı.

Toplantıda, ana sponsorluk anlaşmasının süresinin 3 yıllık olduğu açıklandı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, aynı vizyonu paylaştıkları bir şirketle iş birliği yapmalarının kendileri için çok kıymetli olduklarını söyledi. Sponsorluklara büyük önem verdiklerini aktaran Üçlertoprağı, şöyle konuştu:

“En büyük başarımız sporumuzla, bakanlığımızı, devletimizi barıştırmak oldu. Bakanlığımızdan, aldığımız destekle sporun fonlanması çok önemliydi. Uluslararası sporcularımıza, ulusal ve mahalli kulüplerimizin tamamına nakdi destek yapılması çok önemliydi. 2015’ten bu yana aldığımız tüm sponsorlarımızla yolumuza devam ediyoruz. Bu kurumlardan x destek alıyorsak, 3x destek olarak geri dönmeye çalışıyoruz. Federasyon tarihinde ilk defa federasyonumuzun ana sponsoru var ve bu 3 yıl süre için gerçekleşiyor. Sponsorluk imzaladığımız zaman geliri federasyon bünyesinde tutmayıp, kulüplerimize devrediyoruz. Bu sponsorluk bedelinin bir kısmı kulüplerimize, bir kısmı yurt dışında yarışan sporcularımıza, bir kısmı da organizasyonlar ve sosyal sorumluluk projelerine aktarılacak.”

TOSFED Başkanı, Formula 1’le ilgili gelen bir soruya ise, “TOSFED olarak her zaman hazırız. Son yapılan iki yarış FIA tarafından çok iyi puan aldı ancak şu an için bir gelişme yok.” yanıtını verdi.

İstanbul’daki Formula 1 pistini kullanamadıklarını da aktaran Eren Üçlertoprağı, şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülke, bu devlet çok büyük bir vizyonla oraya müthiş bir pist kazandırdı. Maalesef biz kullanamıyoruz, kimse kullanamıyor. En büyük hayalimiz yönetim olarak bir gün oranın tekrar spora ve sporcuya kazandırılması. Ulusal ve uluslararası yarışlar yapılması. Bir haftalık organizasyonlar değil de milli sporcularımızın bu işin sahibi sporculara oranın tekrar teslim edilmesi. Orayı altyapı tesisi olarak kullanarak belki uzun vadeli Formula 1 sözleşmesi yaparak orayı spora kazandırmak istiyoruz. Bir gün oranın sporun gerçek sahibi sporculara ve federasyona devredilmesini umuyorum. Buranın bakanlığımız himayesinde kullanılması en doğrusu olacaktır.”

Sporda farklı branşlarda da sponsorlukları olduğunu hatırlatan Icrypex Üst Yöneticisi Gökalp İçer ise “Otomobil sporlarında yapmak istediklerimiz var. Hedeflerimiz çok örtüşüyor. Şirket olarak daha fazla görünür olmak hedeflerimizden biri. Böyle bir birlikteliğin bizim için de faydalı olacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

