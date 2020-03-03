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İdbil’de şehit düşen kahramanlar için konserler iptal edildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.03.2020 10:25 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 ve 8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan konserler İdlib’de devam eden Bahar Kalkanı operasyonunda şehit düşen Mehmetçikler nedeniyle iptal edildi.Denizli Büyükşehir Belediyesi düzenleyeceği konserleri İdlib’de devam eden Bahar Kalkanı operasyonunda şehit düşen kahraman Türk askerleri nedeniyle iptal etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 ve 8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan konserler İdlib’de devam eden Bahar Kalkanı operasyonunda şehit düşen Mehmetçikler nedeniyle iptal edildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi düzenleyeceği konserleri İdlib’de devam eden Bahar Kalkanı operasyonunda şehit düşen kahraman Türk askerleri nedeniyle iptal etti. Bu kapsamda 06 Mart 2020 Cuma günü saat 20.00’da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda gerçekleştirilmesi planlanan "Türk Sanat Müziği Korosu Konseri" ile 08 Mart 2020 Pazar günü saat 20.30’da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleştirilmesi planlanan "Ahmet Selçuk İlkan Konseri"nin iptal edildiği belirtildi.

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