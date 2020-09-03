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İdeal kıvamda yumurta haşlama süreleri

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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Dünya genelinde kahvaltıda en çok tüketilen gıda olan yumurta hem lezzetli hem de kaliteli bir protein kaynağıdır. Birden farklı çeşitte pişirilen yumurtanın bugün haşlama sürelerini ele alacağız. Peki, istenilen kıvamda yumurta hazırlama süreleri nelerdir?

İdeal kıvamda yumurta haşlama süreleri

Kahvaltıların olmazsa olmazı yumurtanın en yaygın tüketim şekli haşlamadır. Yumurta haşlamak ise sandığımız kadar basit bir iş değildir. Yumurta haşlama süreleri farklılık gösterdikçe yumurtanın kıvamı ve lezzeti de şekillenir. Şimdi sizler için istenilen kıvamda yumurta haşlama sürelerini paylaşacağız.

İDEAL KIVAMDA YUMURTA HAŞLAMA SÜRELERİ

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Yumurtayı pek çok kişi severek tüketir ancak kıvam konusunda herkes hemfikir değildir. Haşlanmış yumurta, uzmanlara göre sağlık açısından çok katı bir şekilde tüketilmemelidir. Katı kıvamda olan yumurta besin değerlerini kaybeder. İdeal pişirme kayısı kıvamıdır.

7 DAKİKA HAŞLANAN YUMURTA: Yumurtanın sarısı akıcıdır. Beyazı ise tam pişmiş kıvamdadır.

8 DAKİKA HAŞLANAN YUMURTA: Yumurtanın sarısı kayısı kıvamındadır.

10 DAKİKA HAŞLANAN YUMURTA: Sarısı tamamen pişmiştir ancak çok fazla katılaşmamıştır.

13 DAKİKA HAŞLANAN YUMURTA: Yumurtanın sarısı ve beyazı tamamen pişmiş ve çok katıdır. Yumurtanın besin değerleri bu süreçte tamamen kaybolduğu söylenir.

LEZZETLİ VE ÇATLAMAYAN YUMURTA HAŞLAMANIN PÜF NOKTALARI

İlk olarak yumurtalarda çatlak var mı kontrolünü gerçekleştirin.
Yumurtaları buzdolabından çıkarır çıkarmaz hemen sıcak suya bırakmayın. Soğuk yumurtaların üzerine soğuk su ilave edip kaynamaya bırakın.
Yumurtanın kaynama suyuna bir çay kaşığı tuz ekleyin. Bu işlem yumurtanın daha kolay ve hızlı bir şekilde soyulmasına yardımcı olacaktır.
Yumurta haşlama suyuna bir miktar sirke eklerseniz çatlamaların önüne geçmiş olursunuz.

HAŞLANMIŞ YUMURTA SAKLAMA SÜRESİ

Sıvı ve hafifi sıvı kıvamda yumurtaların saklanması tavsiye edilmez. Tam pişmiş yumurtaları hava geçirmeyen kapta ve buzdolabında 5 güne kadar saklayabilirsiniz.

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