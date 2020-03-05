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İdlib şehidi sözleşmeli er Enes Kaya'nın ailesine acı haber verildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.03.2020 17:02 | Son Güncelleme

İdlib şehidi sözleşmeli er Enes Kaya'nın ailesine acı haber verildi

GAZİANTEP (AA) - Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Enes Kaya'nın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, Enes Kaya'nın (26) merkez Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki evine gelerek, baba Süleyman, anne Döne ile eşi Zeliha Kaya'ya acı haberi verdi.

Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile mahalle sakinleri teselli etti.

Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Şehidin bir yıldır evli olduğu öğrenildi.

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