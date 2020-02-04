YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Demir'in cenazesi İstanbul'a getirildi

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Demir'in cenazesi İstanbul'a getirildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.02.2020 10:41 | Son Güncelleme

Şehit Uzman Çavuş Demir'in cenazesi, Pamukova'da toprağa verilecek

İSTANBUL (AA) - Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de şehit düşen 31 yaşındaki Şehit Uzman Çavuş Halil Demir'in cenazesi İstanbul'a getirildi.

Cenazesi Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan alınan Şehit Uzman Çavuş Halil Demir için, Tuzla İçmeler Mahallesi'ndeki ailesinin evinin önünde helallik alındı.

Buradaki törene, şehit Demir'in babası, annesi ve kardeşlerinin yanı sıra Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, TSK ve emniyet yetkilileri katıldı.

Demir'in cenazesi, okunan duaların ardından defnedileceği Sakarya Pamukova'ya gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib İstanbul Şehit Halil Demir Tuzla

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Tunçbilek’te hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Tunçbilek’te hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Kurtalan Ekspres Barış Manço için söyledi

Kurtalan Ekspres Barış Manço için söyledi

Aliağa’da ’Çöp Taksi’ uygulaması başladı

Aliağa’da ’Çöp Taksi’ uygulaması başladı

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:39
Sabah
08:06
Öğle
13:23
İkindi
16:05
Akşam
18:30
Yatsı
19:52

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.