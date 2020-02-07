İdlib'deki saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Demir yaşadıklarını anlattı:

Suriye'de rejim unsurlarının İdlib'de düzenlediği ve 7 asker ile 1 sivilin şehit olduğu saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Zekeriya Demir (28), "Sırtımdaki çelik yeleğe şarapnel geldi. O basınç beni 4-5 metre geriye attı, orada bayılmışım. Artık ne kadar zaman geçti bilmiyorum gözümü açtığımda şehitler, gaziler yerde yatıyordu" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın ziyaret ettiği Demir, Hatay'da tedavi gördüğünü, annesinin rahatsızlığı nedeniyle izin alarak Bursa'ya geldiğini belirterek, İdlib'deki saldırı anlarını anlattı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Demir, saldırıda yakınına düşen hava topundan gelen şarapnelle sırtındaki çelik yeleğin parçalandığını ve iç organlarının büyük zarar gördüğünü söyledi.

Demir, askeri araçlarla varacakları noktaya ulaştıklarını ve o anda saldırının başladığını ifade ederek, "Arabalardan daha inmeden 100 metre yanımıza havan topu düştü. Sonra 50 metre yanımıza bir havan daha düştü. Sonra, bizim mühimmat taşıyan tırların üstüne düştü. Tır yanmaya başladı. Hepimiz bir noktadaydık, büyük bir tepenin yanında zırhlı aracın içindeydik. Her araçta 12 kişi vardı." diye konuştu.