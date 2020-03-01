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İdlib'deki Türk askerine destek için Erzurum SGK Müdürlüğüne dev afiş asıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 01.03.2020 17:11 | Son Güncelleme

İdlib'deki Türk askerine destek için Erzurum SGK Müdürlüğüne dev afiş asıldı

Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü binasına, İdlib'deki Türk askerine destek amacıyla dev afiş asıldı.

SGK çalışanları, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlerin acısını tüm Türk halkıyla paylaşmak, toplumdaki hassasiyeti canlı tutmak ve orduya destek için dev afiş hazırlattı.

Kurum binasına asılan dev afişte şu ifadelere yer verildi:

"Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu, budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galib et çünkü bu son ordusudur İslam'ın."

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Anahtar Kelimeler:
Destek İdlib SGK Erzurum İl Müdürlüğü Türk askeri

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