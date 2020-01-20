YURTHABER
  4. İdlip için yardım kampanyası başlatıldı

İdlip için yardım kampanyası başlatıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 20.01.2020 14:55 | Son Güncelleme

Zonguldak Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile "Zonguldak olarak bir aradayız İdlib’in yanındayız" Hayır çarşısı açıldı.Açılış törenine Vali Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Memur Sen İl Başkanı Kamuran Aşkar, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç ile çok sayıda daire müdürü, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve davetli topluluğu katıldı.Açılış töreninde konuşan Zonguldak Belediye Başkanı Dr Ömer Selim Alan, Zonguldak olarak bir arada olduklarını belirterek, "İdlib’in yanındayız mesajını vermek için, sıkıntı ile mücadele eden kardeşlerimize destek olmak için karınca kararınca Zonguldak olarak Zonguldak Belediyesinin ve Valimizin himayesinde bütün akrabalarımızla beraber güçlü bir destek olmak için bugün burada bir alışveriş yapıyoruz.

Zonguldak Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile "Zonguldak olarak bir aradayız İdlib’in yanındayız" Hayır çarşısı açıldı.
Açılış törenine Vali Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Memur Sen İl Başkanı Kamuran Aşkar, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç ile çok sayıda daire müdürü, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve davetli topluluğu katıldı.
Açılış töreninde konuşan Zonguldak Belediye Başkanı Dr Ömer Selim Alan, Zonguldak olarak bir arada olduklarını belirterek, "İdlib’in yanındayız mesajını vermek için, sıkıntı ile mücadele eden kardeşlerimize destek olmak için karınca kararınca Zonguldak olarak Zonguldak Belediyesinin ve Valimizin himayesinde bütün akrabalarımızla beraber güçlü bir destek olmak için bugün burada bir alışveriş yapıyoruz. 6 gün boyunca sürecek olan bu etkinliğimizde iblib deki kardeşlerimizin mağduriyetlerine merhem olmak için elimizden gelen desteği bütün Zonguldak’ta beraber vereceğimize inancımız tam. Nakdi yardımda bulunmak isteyenler için Kızılay hesap numaralarını zaten sizlere aktaracağız. Onun dışında biliyorsunuz soğukla ve açlıkla büyük bir mücadele var. Gıda olarak çocuk giysisinden odundan halısına kilimine battaniyesi kadar her şeye çok büyük ihtiyaç var. Cumartesi akşam bitireceğiz ve pazar gününden sonra da inşallah yardımlar yola çıkacak. Ben herkese destekler için şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.
Vali Erdoğan Bektaş ise, “Yardım faaliyeti adı altında her türlü yardımın kabul edildiği ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak bir organizasyon oluşturuldu ve onun açılışını yapıyoruz. Kışın ortasında komşularımızda çok büyük sıkıntılar var. Ülkemizin dört bir tarafında ciddi anlamda krizler çatışmalar var. Onları sonucun da çocukların, kadınların mağduriyetleri oluşuyor. İçişleri Bakanlığımız da bu işe el attı. Ben nerede bir sıkıntı varsa oradaki yarayı sarmaya çalışırım. Çalışmalar devam edecek. Her türlü yardıma müsait bir organizasyon var. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Zonguldak Kömürspor altyapısı Süper Lig ekipleri ile karşılaştıZonguldak Kömürspor altyapısı Süper Lig ekipleri ile karşılaştı
Kukuli Etkinliği Sömestr’da 67 Burda AVM’deKukuli Etkinliği Sömestr’da 67 Burda AVM’de
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Yolu Malatya’dan Geçenler Ankara’da buluşturuldu

Yolu Malatya’dan Geçenler Ankara’da buluşturuldu

TEV’den burs için etkinlik

TEV’den burs için etkinlik

Özheseki Şanlıurfa’da sosyal market açılışına katıldı

Özheseki Şanlıurfa’da sosyal market açılışına katıldı

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Zonguldak Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:08
Öğle
13:09
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:24

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Zonguldak Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Çorumluoğlu “2019’da 30 milyon TL’lik okul yapıldı”

Kaymakam Çorumluoğlu “2019’da 30 milyon TL’lik okul yapıldı”

Zonguldaklı sporcu milli formayı hedefliyor

Zonguldaklı sporcu milli formayı hedefliyor

Vali Bektaş’tan yeni yıl mesajı

Vali Bektaş’tan yeni yıl mesajı

Elektrik akımına kapılan genç öldü

Elektrik akımına kapılan genç öldü

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.