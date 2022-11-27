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İdo Tatlıses babası İbrahim Tatlıses'i Mavişim klibinde oynattı! Yeni barıştığı kardeşi Dilan'dan destek geldi

27.11.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdo Tatlıses babası İbrahim Tatlıses'in Mavişim şarkısı seslendirerek şarkıya bir de klip çekti. Klibinden türkücü İbrahim Tatlıses'i de oynatan İdo'ya ilk destek uzun süre küs kalıp geçen ay barıştığı kardeşi Dilan Çıtak'tan destek geldi.

İdo Tatlıses babası İbrahim Tatlıses'i Mavişim klibinde oynattı! Yeni barıştığı kardeşi Dilan'dan destek geldi

Yasemin Şefkatli ile lüks bir düğünle evlenen İdo Tatlıses babası İbrahim Tatlıses'in unutulmaz şarkısı Mavişim'i seslendirerek gündem oldu.

"Bebeğim’i Asena’ya, Derya şarkısını Derya Tuna’ya, Mavişim’i ise Ayşegül Yıldız’a yazdım" diyen Tatlıses'in şarkısını seslendiren oğlu babasını klipte de oynattı.

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Sosyal medyada dikkat çeken Tatlıses'in Derya Tuna ile ilişkisinden olan oğlu İdo Tatlıses'e ilk destek ise uzun süre küs kaldığı kardeşi Dilan Çıtak'tan geldi.

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Dilan Çıtak kardeşinin klibini paylaşarak "Mavişime gelen renk kalp ben" dedi.

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Klipte ise baba-oğlun sahneleri beğeni topladı.

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