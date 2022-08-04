İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli derin göğüs dekolteli elbisesiyle nefes kesti!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, Instagram hesabından dikkat çeke paylaşımlarını sürdürmeye devam ediyor. Sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan güzel fenomen, son olarak derin göğüs dekolteli elbisesiyle pozlarını sergiledi. Kuğu gibi gözüken güzel fenomenin pozlarına beğeni yağdı.

DEKOLTELİ ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ

484 bin Instagram takipçisi bulunan güzel fenomen Yasemin Şefkatli, cesur pozlarıyla adından söz ettiren ünlü isimler arasında yer alıyor.

Tatil paylaşımlarıyla takipçilerini mest eden ünlü isim, son olarak derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozlarla gündeme geldi.

Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle ön plana çıkan Şefkatli'nin pozlarına yorum yağdı.

Takipçileri güzel ismin pozlarının altına, "Ne yaptın Yaso" şeklinde yorumlarda bulundu.

İşte ünlü ismin beğeni yağan bazı pozları;





