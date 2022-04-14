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İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mini etekli poz verdi! "Amsterdam turist görsün"

14.04.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, bir süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefatli ile 7 Ekim 2021'de evlendi. Çiçeği burnunda çift Amsterdam'ı ziyaret etti. Yasemin Şefatli mini eteğiyle poz verdi.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mini etekli poz verdi! "Amsterdam turist görsün"

30 yaşındaki Yasemin Şefkatli Instagram pozlarıyla adeta fenomen haline geldi. Eşi İdo Tatlıses ile karelerine Instagram hesabında yer veren Yasemin Şefkatli, mini etekli pozuyla dikkat çekti.

YASEMİN ŞEFKATLİ'DEN MİNİ ETEKLİ POZ

Zaman zaman cesur pozlarını yayınlayan Yasemin Şefkatli Amsterdam'da mini eteğiyle poz verdi.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mini etekli poz verdi!

Takipçileri, "Amsterdam turist görsün", "Turistin böylesi" gibi yorumlar yaptı.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mini etekli poz verdi!

Üniversitede iç mimarlık ve çevre tasarımı eğitimi alan Yasemin Şefkatli mankenlik ve modellik yapıyor.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mini etekli poz verdi!

Şarkıcı İdo Tatlıses ile 2017 yılından beri beraberlik yaşıyor.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mini etekli poz verdi!

Şefkatli 1.71 boyunda ve 57 kilodur.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mini etekli poz verdi!

İkilinin mutlu evliliği sürüyor.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mini etekli poz verdi!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mini etekli poz verdi!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mini etekli poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
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