İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mini etekli poz verdi! "Amsterdam turist görsün"

30 yaşındaki Yasemin Şefkatli Instagram pozlarıyla adeta fenomen haline geldi. Eşi İdo Tatlıses ile karelerine Instagram hesabında yer veren Yasemin Şefkatli, mini etekli pozuyla dikkat çekti.

YASEMİN ŞEFKATLİ'DEN MİNİ ETEKLİ POZ

Zaman zaman cesur pozlarını yayınlayan Yasemin Şefkatli Amsterdam'da mini eteğiyle poz verdi.

Takipçileri, "Amsterdam turist görsün", "Turistin böylesi" gibi yorumlar yaptı.

Üniversitede iç mimarlık ve çevre tasarımı eğitimi alan Yasemin Şefkatli mankenlik ve modellik yapıyor.

Şarkıcı İdo Tatlıses ile 2017 yılından beri beraberlik yaşıyor.

Şefkatli 1.71 boyunda ve 57 kilodur.

İkilinin mutlu evliliği sürüyor.





