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İdo Tatlıses’in nişanlısı Yasemin Şefkatli düğün tarihini açıkladı

11.06.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babası İbrahim Tatlıses gibi şarkıcı olan İdo Tatlıses ile evlilik hazırlığında olan Yasemin Şefkatli, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Genç isim pandemi yüzünden ertelenen düğün tarihinin belli olduğunu dile getirdi.

İdo Tatlıses’in nişanlısı Yasemin Şefkatli düğün tarihini açıkladı

İdo Tatlıses’in nişanlısı Yasemin Şefkatli, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Bir markanın dijital çekimleri için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen Şefkatli, nişanlısı İdo Tatlıses ile ne zaman evleneceklerini açıkladı.

DÜĞÜN YAZ SONUNDA OLACAK

İdo Tatlıses ile pandemi nedeniyle düğün planlarını bir türlü hayata geçiremeyen Yasemin Şefkatli, "Pandemi nedeniyle ertelemiştik. Kalabalıktan ziyade sevdiklerimizin yanımızda olmasını istediğimiz için salgın biraz daha hafiflerse düğün yaz sonunda olacak" dedi.

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"BENİM İÇİN ŞARKI YAZDI"

Nişanlısı İdo'nun yakın zamanda çıkacak albümünde kendisi için yazılmış özel bir şarkı olduğunu doğrulayan Şefkatli, "Evet, albümde benim için yazılan bir şarkı var ama sürpriz olsun" diyerek sır vermedi.

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz yıl ekim ayında aile arasında gerçekleşen törenle nişanlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
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