İdo Tatlıses "Sarışın kız beni bul" mesajıyla aradığı aşkı buldu

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses uzun süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile ekim ayında dünyaevine girdi. Beş yıldır birlikte olan ikili samimi açıklamalarda bulundu.

GazeteMagazin programına konuşan Şefkatli, İdo ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı. Şefkatli açıklamasında şunları söyledi:

“Beş yıl oldu biz tanışalı. İdo ile iki hafta boyunca bir mekanda karşılaşıyorduk. İdo da bir gün beni görüp, Instagram’ına bir fotoğraf koydu. Üzerinde sarı bir tişört vardı, restoranın adını yazıp 'Sarışın kız beni bul' yazdı. Daha önceden İdo ile tanışmıyorduk. Sonra sosyal medya hesabına baktım galiba İdo’ya ilk mesajı da ben attım. Paylaşımını biraz komik bulmuştum, ama hoşuma da gitmişti."

İdo’yu ilk gördüğünde neler hissettiğini de anlatan Şefkatli, çocuk sorusuna da cevap verdi:

“İlk tanıdığımda İdo asi ruhlu bir adamdı. ‘Evleneceğim adam bu’ dememiştim ama etkilenmiştim. Düğün günü çok az şeyi hatırlıyorum. Düğüne çıkış anımı, ‘evet’ dediğimiz anı ama çok keyifliydi güzel bir hatıra kaldı hepimize. Şu an çocuk düşünmüyoruz, evliliğin tadını çıkarmak istiyoruz. Sonra İnşallah bir gün olur.”

