Yasemin Şefkatli kayınpederi İbrahim Tatlıses'i yere göğe sığdıramıyor

İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in şarkılarını çok sevdiğini ifade etti.

İdo'nun onu bir idol olarak gördüğünü söyleyerek "İbrahim Tatlıses'in bütün şarkılarını seviyorum. İdo, babasının çıktığı her programda söylediği sözleri ezbere biliyor. Koluma İbrahim Tatlıses dövmesi yaptıracağım" dedi.

Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses ve kayınpederi İbrahim Tatlıses ile olan fotoğrafını "2021'in en güzel anılarından biriydi canlı dinlemek" notuyla paylaştı.



