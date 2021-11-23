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Yasemin Şefkatli kayınpederi İbrahim Tatlıses'i yere göğe sığdıramıyor

23.11.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdo Tatlıses ile görkemli bir düğünle evlenen Yasemin Şefkatli kayınpederi İbrahim Tatlıses'i adeta yere göğe sığdıramıyor. Şefkatli son olarak kayınpederiyle bir pozunu paylaştı.

Yasemin Şefkatli kayınpederi İbrahim Tatlıses'i yere göğe sığdıramıyor

İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in şarkılarını çok sevdiğini ifade etti.

İdo'nun onu bir idol olarak gördüğünü söyleyerek "İbrahim Tatlıses'in bütün şarkılarını seviyorum. İdo, babasının çıktığı her programda söylediği sözleri ezbere biliyor. Koluma İbrahim Tatlıses dövmesi yaptıracağım" dedi.

Ekran Alıntısı

Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses ve kayınpederi İbrahim Tatlıses ile olan fotoğrafını "2021'in en güzel anılarından biriydi canlı dinlemek" notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Yasemin Şefkatli
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