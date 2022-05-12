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  4. İDOB, 19 Mayıs'ta "Gençlik Konseri" ile AKM'de sahneye çıkacak

İDOB, 19 Mayıs'ta "Gençlik Konseri" ile AKM'de sahneye çıkacak

12.05.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İDOB, 19 Mayıs'ta "Gençlik Konseri" ile AKM'de sahneye çıkacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı "Gençlik Konseri" ile kutlamaya hazırlanıyor.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, geleneksel konser, 19 Mayıs saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Genç yeteneklerin İDOB orkestrası eşliğinde sunacağı konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Figaro’nun Düğünü", "Don Giovanni", "Così Fan Tutte", Gaetano Donizetti'nin "Don Pasquale", Giuseppe Verdi'nin "La Traviata", Charles Gounod'un "Romeo ve Jülyet", Jacques Offenbach'ın "Hoffmann'ın Masalları" ve Giacomo Puccini'nin "La Bohème" operalarından aryalar seslendirilecek.

Pia Düzgit'in yöneteceği İDOB orkestrasında Seda Subaşı Yalçın başkemancı olarak yer alırken Enes Pektaş, Vedat Sezer, Ekin Tuna Tatar, Yasemin Ek, Doğa Yürümez, Berfin Ayna, Ecem Arıcasoy, Nazlıcan Karakaş, Nergis Boran, Samet Yon Boydağ, Eda Aslan ve Ece Ata solist olarak sanatseverlerin karşısına çıkacak.​​​​​​​

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