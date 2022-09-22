İDO'nun Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi iptal edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) saat 12.00'de yapılması planlanan Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İDO'nun internet sayfasından yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kadıköy-Yenikapı-Bandırma saat 12.00 seferinin iptal edildiği bildirildi.



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