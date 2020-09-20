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Idrissa Doumbia, transferi hakkında konuştu: Galatasaray benim için bir rüya olur

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.09.2020 16:49 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transfer listesindeki Idrissa Doumbia, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Almanya ve Belçika'dan gelen teklifleri Türkiye için bekleten Fildişili futbolcu, sarı kırmızılı formayı giymenin kendisi için bir rüya olacağını dile getirdi.

Idrissa Doumbia, transferi hakkında konuştu: Galatasaray benim için bir rüya olur

Idrissa Doumbia ve Galatasaray arasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların gündemindeki Fildişili oyuncu, parçalı formayı giymenin kendisi için bir rüya olacağını söyledi.

22 yaşındaki oyuncu, "Ülkemde herkes Galatasaray'ı biliyor ve seviyor. Drogba, Eboue, Chedjou ve Seri gibi önemli oyuncular Galatasaray'da oynadı. Onlar gibi bu büyük kulüpte oynamak benim için rüya olur. Menajerlerim daha önce Keita'yı temsil etmişlerdi. Bana Galatasaray'ı ve coşkulu taraftarlarını anlattılar" ifadelerini kullandı.

TERİM İLE ÇALIŞMAYI İSTİYOR

Sarı kırmızılı futbolseverlerden çok mesaj aldığını dile getiren Doumbia, "Brüksel'de Türk arkadaşlarımla derbi izlemiştim. Falcao, Arda, Muslera, Feghouli gibi yıldızlarla oynamayı ve Terim gibi büyük bir hocayla çalışmayı kim istemez?" diyerek teknik direktör Fatih Terim'i de vurguladı.

IDRİSSA DOUMBİA KİMDİR?

D.Tarihi: 14 Nisan 1998
D.Yeri: Yamoussoukro/Fildişi
Boy: 1.87
Mevki: Orta saha
Kulüp: Sporting/Portekiz
P.Değeri: 4 milyon Euro


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