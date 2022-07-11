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Idrissa Gueye'den Galatasaray için olay PSG hamlesi! Instagram'da takipten çıkardı...

11.07.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını tam gaz sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. PSG'de bir yıl daha sözleşmesi bulunan fakat Galatasaray'a gidebilmek için her yolu deneyen Senagalli oyuncu, son olarak yaptığı hamleyle dikkat çekti. Idrissa Gueye, Instagram hesabından PSG'yi takipten çıkardı.

Idrissa Gueye'den Galatasaray için olay PSG hamlesi! Instagram'da takipten çıkardı...

Okan Buruk'un göreve başlamasıyla birlikte Galatasaray'da transfer harekatı sürmeye devam ediyor. Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve geçtiğimiz günlerde deneyimli oyuncu Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Galatasaray'da yeni hedef Idrissa Gueye oldu.

GALATASARAY'A GİTMEK İSTİYOR

Paris Saint Germain forması giyen ve bir sene daha kontratı bulunan Senegalli oyuncu Galatasaray'a gitmek istediğini dile getiriyor. Galatasaray için PSG'yle sözleşme şartları için masaya oturacak olan Idrissa Gueye'nin anlaşamaması durumunda Galatasaray'a geleceği kesin gözüyle bakılıyor.

idrissa fueye

INSTAGRAM'DA PSG'Yİ TAKİPTEN ÇIKARDI

Bugün tatilden dönecek olan Idrissa Gueye'nin yeni hamlesi ise ortalığı iyice karıştırdı. PSG ile sözleşme şartları için masaya oturacağı konuşulan Idrissa Gueye, son olarak PSG'yi Instagram hesabından takipten çıktı.

ıdrissa

Bu hamle sonrasında Idrissa Gueye'nin Galatasaray'a gelmesine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

gueye

ERDEN TİMUR, 'ALMAYA' GİDİYOR

Paris Saint Germain forması giyen ve bir sene daha kontratı bulunan Senegalli oyuncu için Galatasaraylı iş insanı Erden Timur devreye girdi.

erden timur

Fanatik Galatasaraylı olan Erden Timur'un Idrissa Gueye için Fransa'ya gideceği ve transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi.

gueye gs

ZİRVE SONRASI KARAR BELLİ OLACAK

Fransız ekibinin yöneticilerinin, yapacağı zirvenin ardından Galtier ile konuşup, son kararını yıldız futbolcuya iletmesi bekleniyor. Gueye kadroda düşünülmezse Galatasaray yolu iyice açılacak.

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