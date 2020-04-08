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IFAB, futbolda kural değişikliğine gitti... İşte yeni kurallar!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.04.2020 18:14 | Son Güncelleme

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda yeni kurallarla ilgili bir açıklama yayınladı ve federasyonlara gönderdi. Yayınlanan açıklamada elle oynama ve penaltı atışları başta olmak üzere bazı kurallarda değişikliğe bildirdi.

IFAB, futbolda kural değişikliğine gitti... İşte yeni kurallar!

PENALTILARDA KARTLAR GEÇERLİ OLMAYACAK

Bir maç penaltılara kaldığında, normal süre ya da uzatmalarda verilen kartlar seri penaltılarda geçerli olmayacak. Kaleci eğer penaltıda kural ihlali yaparsa ve gol olmazsa kaleci, penaltı kullanan oyuncuyu "açık şekilde" rahatsız etmişse tekrarlanacak.

TİŞÖRT BÖLGESİNE DİKKAT EDİLECEK

Elle oynamalarda artık "tişört bölgesi"ne dikkat edilecek. Omuz ile dirseğin yarısının üstünden itibaren olan oynamalar "elle oynama" olarak değerlendirilmeyecek, daha altı ise elle oynama olarak görülecek. Bir hücumcu ya da takım arkadaşı tarafından, gol ya da bariz bir şut sırasında "Kasıtlı olmayan" elle oynama durumu gerçekleşirse, pozisyon incelenecek.

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