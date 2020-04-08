IFAB, futbolda kural değişikliğine gitti... İşte yeni kurallar!

Bir maç penaltılara kaldığında, normal süre ya da uzatmalarda verilen kartlar seri penaltılarda geçerli olmayacak. Kaleci eğer penaltıda kural ihlali yaparsa ve gol olmazsa kaleci, penaltı kullanan oyuncuyu "açık şekilde" rahatsız etmişse tekrarlanacak.
Elle oynamalarda artık "tişört bölgesi"ne dikkat edilecek. Omuz ile dirseğin yarısının üstünden itibaren olan oynamalar "elle oynama" olarak değerlendirilmeyecek, daha altı ise elle oynama olarak görülecek. Bir hücumcu ya da takım arkadaşı tarafından, gol ya da bariz bir şut sırasında "Kasıtlı olmayan" elle oynama durumu gerçekleşirse, pozisyon incelenecek.
Cengiz Ünder'e koronavirüs şoku!
Koronavirüse yakalanmıştı...
'Futbol konuşmak pek mümkün değil'
Riise ve kızı hastaneye kaldırıldı
F.Bahçe'de 2 isim teklif bekliyor
Rüştü Reçber'in durumuyla ilgili açıklama
Ronaldinho'ya bir şok da FIFA oyunundan!
'Süper Lig'den teklif almadım'
Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine gönderme
Fenerbahçe antrenman görüntülerini paylaştı
Fatih Terim'den duygusal mesaj! "Seni özleyeceğiz dostum"
Federasyon açıkladı! Sezon iptal edildi!
Taburcu olan Terim'den ilk açıklama geldi!
Sörloth özel uçakla ülkesine döndü
B. Münih yıldız oyuncunun sözleşmesini uzattı
Bayern Münih'ten şaşırtan karar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum