İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları Mali İşler Direktörü (CFO) Burcu Geriş, şirketlerin dijital dönüşümü başarabilmesi için esas hedeflerini netleştirmesi gerektiğini belirterek, "Dönüşüm diye başlayan şeyler maalesef genelde tamamlanamıyor. Elinizdeki araçla bir şeyler yapmaya uğraşmaktansa sınırları kaldırarak bir şeyleri farklı yapabilmek daha önemli geliyor bana... 'Ben ne istiyorum, bunun için gerekli araçlar nedir?' diye düşünmeliyiz." dedi.

Geriş, "IFS Gelecek Yatırımcıları Buluşmaları 2020" etkinliğinde IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk'ün yönetiminde yapılan "Dijital Dönüşümde CFO'nun Rolü" panelinde, dijital dönüşümle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Geriş, dijital dönüşüm konusuna en akılcı yaklaşan yöneticilerin genelde finansçılar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bilmediğiniz bir şeyi, işi dönüştüremezsiniz. İşi de rakamlarıyla ve akışıyla en iyi bilenlerden biri finansçılardır. 15 yıldır TAV'dayım, diğer birimlerin rakamlarını da bildiğimiz için pek fena sayılmayız diyorum. Sanırım biz finansçılar dijital dönüşüme biraz düz bakıyoruz ama bu bakışımız herkesin yararına oluyor ve işin yürümesini sağlıyor."