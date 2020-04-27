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İftar sofralarına uygun hafif tatlı tarifleri

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Ramazan ayında iftarda yenen yemeklerden sonra tatlı, olmazsa olmazlarımız arasında. Tabii, bu kadar yemeğin ardından midenizi yormayacaki tadıyla baymayacak tam da size göre lezzetli ve hafif tatlı tarifi önerilerimiz var. Eğer hangi tatlıyı yesem diye düşünüyorsanız işte iftar sofranızı süsleyecek hafif tatlar…

İftar sofralarına uygun hafif tatlı tarifleri

İftarda yemekler yenmiş ve mideniz tokluk hissiyle bayramı yaşıyor. Bu yemeklerin sonunda midenizi yormadan mutlu bir kapanış yapabileceğiniz, aynı zamanda hafifliğinden ödün vermeyecek bu muhteşem tarifler iftar sofranıza çok yakışacak.

HAFİF LEZZETİYLE: İNCİR UYUTMASI

incir uyutması

İncir uyutması şekersiz olması nedeniyle iftar sonrası hafif tatlı tüketmek isteyenler için vazgeçilmez olacak.

MALZEMELER
2,5 su bardağı süt
8 adet kuru incir
5 tatlı kaşığı dövülmüş ceviz içi

HAZIRLANIŞI
İncirleri yıkayarak 15-20 dakika suyun içerisinde bekletin.
Daha sonra incirleri süzerek minik küpler halinde doğrayın.
Sütü tencereye alarak ısıtın.
Kaynama noktasına gelmeden ocağın üzerinden alın.
Isınmış sütü incirlerin üzerine ilave ederek pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin.
Kuplara koyun ve üstlerine 1 tatlı kaşığı ceviz koyarak kaşıkla hafifçe bastırın.
Kaselerin üzerini tepsi ve örtü ile kapatarak 2 saat dinlendirin.
Daha sonra buzdolabında soğumaya bırakın.

MİDENİZİ RAHATLATACAK: YOĞURTLU ANANASLI KUP

kup

Çok şeker içermeyen bu tarif, ramazan akşamlarının geç saatlerinde yeseniz bile sizi rahatsız etmeyecek hafif bir alternatif olacak.

MALZEMELER
2 su bardağı süzme yoğurt
1 su bardağı labne peynir
1 çay bardağı pudra şekeri
1 paket vanilya
1 limon kabuğu rendesi
1 ananas
1 çay bardağı iri badem

HAZIRLANIŞI
Süzme yoğurt, labne peynir, pudra şekeri ve vanilyayı çırpma kabına alın ve mikserle orta devirde 2 dakika çırpın.
Limon kabuğu rendesini de ekleyerek biraz daha çırpmaya devam edin.
Karışımın aralarına ananas ve badem koyarak kuplara paylaştırın.
Buzdolabında 1 saat bekletin.

ASLINI ARATMAYACAK TARİF: YALANCI TAVUK GÖĞÜSÜ

tavuk göğsü

Pratik yapımı ve hafif tadıyla sütlü tatlı sevenlerin gönlünü kazanacak.

MALZEMELER
125 gram tereyağı
1 su bardağı un
1,5 su bardağı şeker
1 litre süt
1 paket vanilya

HAZIRLANIŞI
Tereyağını tencerede eritin ve unu azar azar ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun.
Üzerine süt ve şekeri ekleyip kıvam alana kadar karıştırın.
Ocaktan aldıktan sonra vanilyayı ekleyerek birkaç dakika mikserle çırpın.
Islatılmış kaba dökerek buzdolabında 2-3 saat dinlendirin.

RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZİ: GÜLLAÇ

Osmanlı Saray mutfağından günümüze gelen hafif bir tatlı olan güllaç, ramazan ayında sofranızdan eksik olmayacak.

MALZEMELER
10 yaprak güllaç
1,5 litre süt
2 su bardağı şeker
Çekilmiş ceviz

HAZIRLANIŞI
Süt ve şekeri tencereye alın ve şekerler eriyene kadar karıştırın.
Kaynayan sütü ılımaya bırakın.
Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde tepsiye dizin ve her yanı ıslanacak şekilde 2 kepçe süt dökün.
5 güllaç yaprağına aynı işlemi tekrarlayın ve 5. kata cevizleri serpin.
Kalan güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serin.
Tatlıyı dinlendirerek istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

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