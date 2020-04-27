İftar sofralarına uygun hafif tatlı tarifleri

İftarda yemekler yenmiş ve mideniz tokluk hissiyle bayramı yaşıyor. Bu yemeklerin sonunda midenizi yormadan mutlu bir kapanış yapabileceğiniz, aynı zamanda hafifliğinden ödün vermeyecek bu muhteşem tarifler iftar sofranıza çok yakışacak.

HAFİF LEZZETİYLE: İNCİR UYUTMASI

İncir uyutması şekersiz olması nedeniyle iftar sonrası hafif tatlı tüketmek isteyenler için vazgeçilmez olacak.

MALZEMELER

2,5 su bardağı süt

8 adet kuru incir

5 tatlı kaşığı dövülmüş ceviz içi

HAZIRLANIŞI

İncirleri yıkayarak 15-20 dakika suyun içerisinde bekletin.

Daha sonra incirleri süzerek minik küpler halinde doğrayın.

Sütü tencereye alarak ısıtın.

Kaynama noktasına gelmeden ocağın üzerinden alın.

Isınmış sütü incirlerin üzerine ilave ederek pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin.

Kuplara koyun ve üstlerine 1 tatlı kaşığı ceviz koyarak kaşıkla hafifçe bastırın.

Kaselerin üzerini tepsi ve örtü ile kapatarak 2 saat dinlendirin.

Daha sonra buzdolabında soğumaya bırakın.

MİDENİZİ RAHATLATACAK: YOĞURTLU ANANASLI KUP

Çok şeker içermeyen bu tarif, ramazan akşamlarının geç saatlerinde yeseniz bile sizi rahatsız etmeyecek hafif bir alternatif olacak.