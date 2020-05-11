İftar sofralarının tescilli tatlısı: Antakya künefesi

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'ın bin bir çeşit mezeleri, yöresel yemekleri ve tatlıları ramazanda iftar sofralarını süslüyor. Kentte göz dolduran ve damakları şenlendiren iftar sofralarında, tescilli Antakya künefesi de yerini alıyor.

Tel kadayıfın arasına konulan özel tuzsuz peyniriyle tereyağıyla kızartılan ve üzerine dökülen şerbetiyle eşsiz bir tada dönüşen Antakya künefesi, sade ve fıstıklı tüketiliyor.

'RAMAZANDA HER EVDEN KOKUSU GELİR'

Künefeciler Derneği (KÜNDER) Başkan Vekili Ragıp Bekfilavioğlu, yaptığı açıklamada, kentte 3 kuşaktır künefe ustalığını sürdürdüklerini söyledi.

Normal zamanlarda iftar sonrası kentteki Künefeciler Meydanı'nın tatlıyı yemeye gelenlerle dolup taştığını anlatan Bekfilavioğlu, "Ancak ramazanda iş yerindeki satışlar hafiften düşer. Çünkü Antakyalılar evinde kendi künefesini kendi yapar, meraklıdır yapmaya. Ramazanda her evden künefe kokusu gelir. 11 ay künefeyi bizden alırlar, bu bir ay kendileri yaparlar. Zaten Kovid-19 tedbirleri için iş yerlerimizde oturma yerleri kapalı ve siparişle tatlımızı evlere yolluyoruz." dedi.

Bekfilavioğlu, ramazanda diğer aylara göre pişmiş künefe değil, malzemesi tel kadayıf, peynir ve tereyağı satışını daha çok gerçekleştirdiklerini kaydetti.