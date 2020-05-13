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İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Yassı kadayıf tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Malatya'da, hamurun pişirilmesinin ardından kızartılıp şerbete batırılarak hazırlanan yassı kadayıf, iftar sofralarının vazgeçilmezi arasında bulunuyor. Peki yassı kadayıf nasıl yapılır? Siz de bu lezzeti denemek istiyorsanız yassı kadayıf tarifini deneyebilirsiniz, buyursunlar.

İçerisine tercihe göre ceviz, fındık, fıstık, kaymak gibi ürünler de konulan yassı kadayıf tatlısı ramazanda da yoğun talep görüyor. Kente gelenlerin tercih ettikleri tatların başında gelen yassı kadayıf, un, maya ve yumurtanın yaklaşık 20 dakikalık lezzet yolculuğunun ardından damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Yılın her günü satılan ve yöre halkı tarafından tercih edilen yassı kadayıf, ev sahipleri ve konukları için baklavaya alternatif de oluşturuyor. Yassı kadayıf imalathanesi işleten Mehmet Emin Doğan yaptığı açıklamada, babası ve amcalarından öğrendiği mesleğini 30 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

BAŞKA ŞEHİRDE YAPILSA DA BURADAKİ LEZZETİ TUTMAZ!

Doğan, yassı kadayıfın hamuru için 3 çeşit un ve maya kullandıklarını belirterek, "Yassı kadayıf, ramazan ayının olmazsa olmazıdır. Hemen hemen her gün alıp iftar için evine götüren müşterilerimiz var. Malatya'da ramazan ayı denilince akla yassı kadayıf gelir. Malatya için bir kültürdür. Başka şehirlerde de belki yapılabilir ama Malatya'nın yerini tutamaz. Dışarıdan Malatya'ya gelenler gelir, yassı kadayıfını alır öyle gider." ifadelerini kullandı.

TALEP YÜZDE 90 ARTTI

Yassı kadayıf ustası Ramazan Boğa ise yassı kadayıfın kentte yoğun olarak tüketildiğini belirtti.

Ramazan ayının gelmesiyle halkın tatlıya daha çok talep gösterdiğini aktaran Boğa, "Malatya'ya özgü bir tatlıdır. Son zamanlarda yassı kadayıfı çeşitlendirmeye de başladık. Cevizli, fıstıklı, kaymaklı, sütlü ve aromalı yapıyoruz. Hafif olduğu için ilgi de çok yoğun, vatandaşlar gayet memnun. Ramazan ayında talep yüzde 90 arttı." diye konuştu.

Boğa, iş yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerekli tedbirleri aldıklarını da ifade etti.

Müşterileri dükkana girmeden önce kolonyayla karşıladıklarını belirten Boğa, "Hijyene de dikkat ediyoruz. Koronavirüs önlemleri kapsamında girişte müşterilere kolonya veriyoruz. Yoğunluğu önlemek için içeriye sırayla alıyoruz. Elemanlarımız maske ve yüz siperliği takıyor." diye konuştu.

YASSI KADAYIF TARİFİ

Hamuru için;
2 su bardağı un
Bir su bardağı su
Bir su bardağı süt
Bir tatlı kaşığı toz şeker
Bir tatlı kaşığı maya
Bir fiske tuz

Şerbeti için;
1,5 su bardağı şeker
1,5 su bardağı su
4,5 damla limon suyu

İç harcı için;
Bir su bardağı kırılmış ceviz içi
4 yemek kaşığı toz şeker

Kızartmak için;
6 yemek kaşığı margarin

YAPILIŞI

İlk olarak şerbeti hazırlayın. Klasik, bildiğiniz yöntemle şerbeti hazır hale getirin ve dolapta soğumaya bırakın.
Hamur malzemelerini derin bir kapta karıştırıp krep kıvamına getirin.
Teflon tavayı ocağa koyun ve ısınmasını bekleyin.
Hamurdan bir yemek kaşığı alın ve tavaya koyun.
Tabanı pembeleşinceye kadar pişirin.
Hamurun tamamını aynı şekilde pişirin.
İç harcını hazırlamak için cevizi ve toz şekeri bir kapta karıştırın.
Soğuyan hamurun içine cevizli harçtan doldurun ve yarım ay şeklinde kapatın.
Hamurun hepsine aynı işlemi uygulayın.
Margarini alın ve iyice kızdırın. Yağ kızdıktan sonra hamurları kızartın.
Hepsini pişirdikten sonra sıcak hamurların üzerine soğuk şerbeti dökün ve 15 dakika bekletin.
Afiyet olsun.

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