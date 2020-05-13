İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Yassı kadayıf tarifi

İçerisine tercihe göre ceviz, fındık, fıstık, kaymak gibi ürünler de konulan yassı kadayıf tatlısı ramazanda da yoğun talep görüyor. Kente gelenlerin tercih ettikleri tatların başında gelen yassı kadayıf, un, maya ve yumurtanın yaklaşık 20 dakikalık lezzet yolculuğunun ardından damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Yılın her günü satılan ve yöre halkı tarafından tercih edilen yassı kadayıf, ev sahipleri ve konukları için baklavaya alternatif de oluşturuyor. Yassı kadayıf imalathanesi işleten Mehmet Emin Doğan yaptığı açıklamada, babası ve amcalarından öğrendiği mesleğini 30 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

BAŞKA ŞEHİRDE YAPILSA DA BURADAKİ LEZZETİ TUTMAZ!

Doğan, yassı kadayıfın hamuru için 3 çeşit un ve maya kullandıklarını belirterek, "Yassı kadayıf, ramazan ayının olmazsa olmazıdır. Hemen hemen her gün alıp iftar için evine götüren müşterilerimiz var. Malatya'da ramazan ayı denilince akla yassı kadayıf gelir. Malatya için bir kültürdür. Başka şehirlerde de belki yapılabilir ama Malatya'nın yerini tutamaz. Dışarıdan Malatya'ya gelenler gelir, yassı kadayıfını alır öyle gider." ifadelerini kullandı.