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Iğdır merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

IĞDIR HABERLERİ  | 06.06.2020 16:52 | Son Güncelleme

Iğdır merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Iğdır merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Iğdır merkezli 3 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, uyuşturucu maddeleri ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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