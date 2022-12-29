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  4. Iğdır sınır hattında 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Iğdır sınır hattında 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

29.12.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Iğdır sınır hattında 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ediyor. Iğdır hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 12 bin gram metamfetamin ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

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