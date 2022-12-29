Iğdır sınır hattında 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ediyor. Iğdır hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 12 bin gram metamfetamin ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.
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