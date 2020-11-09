Iğdır Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni

Iğdır Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı düzenlenen törenle açıldı.

Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, protokol üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Malkoç, burada yaptığı konuşmada, üniversitelerin bilim, sanat ile farklı ve özgür düşüncenin kılavuzu, öncüsü olduğunu söyledi.

Türkiye'de 210'a yakın üniversite, 8 milyona yakın öğrenci bulunduğunu hatırlatan Malkoç, şöyle konuştu:

"Bizim çok sempatik bir komşumuz var, Yunanistan. Denizden müdahale ediyor, Ege'den, Akdeniz'den, Kıbrıs'tan müdahale ediyor. Ufacık Meis adasıyla Türkiye'nin önünü kesmek istiyor. Avrupalılar onları şımartıyor, Kurtuluş Savaşı'ndan önce de aynı şımarıklıkla Anadolu'ya geldiler, şamarı yediler İzmir'den denize döküldüler. Yine şımardılar, Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için darbe yaptılar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile şamarı yediler yine yerlerine oturdular. Aradan bir müddet geçti yine şımarmaya başladılar. Ege'de bütün Türk varlığını ortadan kaldırmak, ufacık bir adayla bütün Akdeniz'i kapatmak istiyorlar. Yunanlılarla uluslararası programlarda karşılaştığımda diyorum ki bırakın başkalarının şımartmasını, sizin nüfusunuz kadar bizde üniversite öğrencisi var."