Iğdır Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR’la Mesleki Eğitim Kursu Protokolü imzaladı

Iğdır Üniversitesi ve Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Iğdır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile istihdam garantili mesleki eğitim kursu protokolü imzaladı.

Iğdır Üniversitesi ile Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında; Iğdır Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR ile istihdam garantili mesleki eğitim kursu açılması için protokol imzaladı. İmzalanan protokol uyarınca açılacak olan Davul Derisinden Aksesuar Yapma (Deri/Eşya Aksesuar İmal İşçisi) kursunda, teorik ve uygulamalı eğitim verilecek; ayrıca kursu başarıyla bitiren kursiyerler, İŞKUR tarafından işe yerleştirilecek. Şu an için 15 kişilik kontenjanı belirlenen kursun katılımcılarına, eğitimle ilgili zaruri masrafları için günlük 30 TL ödenecek; ayrıca, kurs süresince sigorta primleri İŞKUR tarafından yatırılacak.

Mesleki eğitim kursunun teorik ve uygulamalı dersleri, Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde gerçekleştirilecek.

