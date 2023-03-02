YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır'a gelen depremzede çocuklara antrenörler uyum eğitimi verecek

Iğdır'a gelen depremzede çocuklara antrenörler uyum eğitimi verecek

02.03.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Iğdır'a getirilen ailelerin çocuklarına afetin izlerini silmek için antrenörlerce uyum eğitimi verilecek.

Depremlerin ardından Iğdır'da, Valilik ve AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım seferberliği sürüyor.

Bu kapsamda kente getirilerek çeşitli yerlerde konaklaması sağlanan ailelere ilişkin çalışmalar yürütülüyor.

Aralık İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörlerince, ilçeye gelen ailelerin çocuklarına psikolojik destek amacıyla eğitim verilecek.

Depremzede çocukları ziyaret ederek yardım kolisi ve futbol topu hediye eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şahin Yıldız, çocukların yeni geldikleri bölgeye adaptasyon sağlamaları için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, bu anlamda ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır’da 23 köy yolu ulaşıma kapandıIğdır’da 23 köy yolu ulaşıma kapandı
Spor fotoğrafçısı Onur Çam bisikletiyle geçirdiği kazada öldüSpor fotoğrafçısı Onur Çam bisikletiyle geçirdiği kazada öldü
Hatay'da "Aleks" isimli köpek depremin 22. gününde enkazdan canlı kurtarıldıHatay'da "Aleks" isimli köpek depremin 22. gününde enkazdan canlı kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
deprem Iğdır Aralık

Iğdır Namaz Vakitleri 2 Mart Perşembe

İmsak
05:07
Sabah
06:30
Öğle
12:21
İkindi
15:30
Akşam
18:03
Yatsı
19:20
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.