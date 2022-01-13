Iğdır'da Aleyna'nın ölümüne ilişkin tutuklanan iş adamı hakkında iddianame düzenlendi

Iğdır'da geçen yıl 18 yaşındaki Aleyna Betül A'nın ölümüne ilişkin tutuklanan iş adamı hakkında "intihara yönlendirme suretiyle ölüme sebebiyet verme", "şantaj" ve "basit yaralama" suçlarından iddianame hazırlandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 30 Eylül 2021'de, 14 Kasım Mahallesi'ndeki evinin yakınında yer alan binanın önünde cansız bedeni bulunan Aleyna Betül A'nın ölümüne ilişkin iş adamı Gökhan A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Aleyna Betül'ün arkadaşının babası olan iş adamı Gökhan A'nın, genç kızın ölümüne ilişkin "intihara yönlendirme suretiyle ölüme sebebiyet verme", "şantaj" ve "basit yaralama" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği belirtildi.

Aleyna Betül A'nın cansız bedeni 30 Eylül 2021'de, 14 Kasım Mahallesi'nde yer alan evinin yakınındaki binanın önünde bulunmuş, soruşturma kapsamında iş adamı Gökhan A. tutuklanmıştı.



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