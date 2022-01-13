YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır'da Aleyna'nın ölümüne ilişkin tutuklanan iş adamı hakkında iddianame düzenlendi

Iğdır'da Aleyna'nın ölümüne ilişkin tutuklanan iş adamı hakkında iddianame düzenlendi

13.01.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddianamede şüphelinin "intihara yönlendirme suretiyle ölüme sebebiyet verme", "şantaj" ve "basit yaralama" suçlarından cezalandırılması istendi

Iğdır'da geçen yıl 18 yaşındaki Aleyna Betül A'nın ölümüne ilişkin tutuklanan iş adamı hakkında "intihara yönlendirme suretiyle ölüme sebebiyet verme", "şantaj" ve "basit yaralama" suçlarından iddianame hazırlandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 30 Eylül 2021'de, 14 Kasım Mahallesi'ndeki evinin yakınında yer alan binanın önünde cansız bedeni bulunan Aleyna Betül A'nın ölümüne ilişkin iş adamı Gökhan A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Aleyna Betül'ün arkadaşının babası olan iş adamı Gökhan A'nın, genç kızın ölümüne ilişkin "intihara yönlendirme suretiyle ölüme sebebiyet verme", "şantaj" ve "basit yaralama" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği belirtildi.

Aleyna Betül A'nın cansız bedeni 30 Eylül 2021'de, 14 Kasım Mahallesi'nde yer alan evinin yakınındaki binanın önünde bulunmuş, soruşturma kapsamında iş adamı Gökhan A. tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."
Nadir görülen step kertenkelesi Doğu Anadolu'nun zorlu coğrafyasında yaşıyorNadir görülen step kertenkelesi Doğu Anadolu'nun zorlu coğrafyasında yaşıyor
Anahtar Kelimeler:
Iğdır

Iğdır Namaz Vakitleri 14 Ocak Cuma

İmsak
05:48
Sabah
07:17
Öğle
12:18
İkindi
14:46
Akşam
17:08
Yatsı
18:32
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sivasspor, ligdeki Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarına odaklandı

Sivasspor, ligdeki Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarına odaklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Kedi "Karamel" soğuktan sığındığı okulun maskotu oldu

Kedi "Karamel" soğuktan sığındığı okulun maskotu oldu

Tokat'ta kullanılmayan fabrikanın çatısından düşen kişi öldü

Tokat'ta kullanılmayan fabrikanın çatısından düşen kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.