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Iğdır’da amca çocuklarının kavgasında ölen genç, toprağa verildi

07.12.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır’ın Aralık ilçesinde, alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada kuzeni Erdal Vural tarafından pompalı tüfekle vurulan Deniz Vural (26) toprağa verildi, cinayette bir detay da ortaya çıktı.

Iğdır’da amca çocuklarının kavgasında ölen genç, toprağa verildi

Olay, 5 Aralık’ta Aralık’ın Yukarı Topraklı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdal Vural, yaz ayında yaylada amcasının koyunlarını hayvan karşılığında otlattı. Hayvan otlatma süresi bitince Vural, amcasından çobanlık karşılığında verilmesi vaat edilen koyunları istedi. Karşı taraf sürekli geçiştirince, ikili arasında yaylada kavga çıktı. Erdal Vural da çobanlığı karşılığında alacağı hayvanları alamadı. Yayla sonrası köye dönen iki akraba köyde hayvanlarını otlatmaya devam etti.

İddiaya göre, dün akşama doğru Erdal Vural’ın amca çocukları olan Deniz (26) ve Adem Vural merada otlattıkları hayvanları akşam ahıra doğru götürdü. Yolda sürünün karşısına çıkan kuzen Vural, hakkı olduğunu söylediği hayvanları sürüden almak istedi. O esnada Deniz ve Adem Vural kardeşler ona karşı çıktı. Çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüşünce, Erdal Vural yanında getirdiği pompalı tüfekle Deniz ve Adem Vural’a ateş etti. Deniz Vural karnından vurulurken, Adem Vural ise kolundan yaralandı. İddiaya göre, kuzen Vural daha sonra Deniz Vural’ın kafasına sopa ve taşla da vurdu. Olay sonrası kuzen kaçarken, iki kardeş Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Deniz Vural hayatını kaybederken, Adem Vural tedavi altına alındı.

Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Deniz Vural’ın cenazesi hastanede yapılan otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Hastane ’de Deniz Vural’ın annesi ayakta durmakta güçlük çekti. Vural’ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Güvenlik güçleri köyde yoğun güvenlik önlemi alırken, iki kardeşi vuran Erdal Vural’ı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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