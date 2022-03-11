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Iğdır'da bazı köy okullarında eğitime ara verildi

11.03.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da bazı köy okullarında eğitime ara verildi

Iğdır'da kar yağışından dolayı bazı köy okullarında bugün eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede dün etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimli bölgelerde yolların ulaşıma kapandığı, ayrıca buzlanma yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenlerle Aşağı Civanlı, Yukarı Civanlı, Osmanköy, Sarıbulak, Abbasgöl ve Katırlı köylerinde eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Iğdır

Iğdır Namaz Vakitleri 11 Mart Cuma

İmsak
04:52
Sabah
06:15
Öğle
12:19
İkindi
15:36
Akşam
18:13
Yatsı
19:30
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

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