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Iğdır'da bir kişi husumetli komşularına ateş açtı: 3 ölü, 2 yaralı

14.05.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da bir kişi husumetli komşularına ateş açtı: 3 ölü, 2 yaralı

Iğdır'da husumetli olduğu komşularıyla tartıştıktan sonra av tüfeğiyle rastgele ateş açan kişi, 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

Tuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde yaşayan E.A. (36), husumetli olduğu komşularıyla tartıştıktan sonra av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.

Tüfek fişeklerinden çıkan saçmaların isabet ettiği T.Ö (27), Y.A. (65) ve A.A. (66) olay yerinde hayatını kaybetti, Ö.A. (36) ve G.Ö. (47) ise yaralandı.

Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

E.A'yı gözaltına alan jandarma, köy ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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