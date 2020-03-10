YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

Iğdır'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

IĞDIR HABERLERİ  | 10.03.2020 15:07 | Son Güncelleme

Iğdır'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

Iğdır'da motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Para çekmek için Karakoyunlu ilçesindeki Iğdır-Aralık kara yolu yakınında yer alan bir banka şubesinin önüne gelen Yakup Tutka, arkasından yaklaşan motosikletteki 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolü sonucu Tutka'nın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tutka'nın cesedi, polisin incelemesi sonrası Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Motosikletle kaçan 2 zanlının yakalanması için polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle' Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle'
Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldıŞap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı
Anahtar Kelimeler:
Cinayet Iğdır Silahlı Saldırı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafiğe havadan helikopterli denetim

Trafiğe havadan helikopterli denetim

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Güner: “Daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız var”

Güner: “Daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız var”

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Dağların aslanları, "dosta güven, düşmana korku" veriyor

Dağların aslanları, "dosta güven, düşmana korku" veriyor

Iğdır Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
04:53
Sabah
06:16
Öğle
12:19
İkindi
15:35
Akşam
18:12
Yatsı
19:30

İlginizi Çekebilir

Gürbulak Sınır Kapısı kapatıldı

Gürbulak Sınır Kapısı kapatıldı

Nahcıvan Sınır Kapısı kapatıldı

Nahcıvan Sınır Kapısı kapatıldı

Iğdırlı genç hayvanseverlerden örnek davranış

Iğdırlı genç hayvanseverlerden örnek davranış

Iğdır’daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Iğdır’daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Gökyüzünde görülen ışık paniğe neden oldu

Gökyüzünde görülen ışık paniğe neden oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.