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Iğdır'da çalınan 118 koyunu JASAT ekibi buldu

20.09.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koyunları çaldıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı

Iğdır'da çalınan 118 koyunu JASAT ekibi buldu

Iğdır'da çalınan 118 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu.

Kentin Yaycı köyünde bir çiftçinin küçükbaş hayvanlarının çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu hayvanları çaldıkları belirlenen 2 kişi takibe alındı. JASAT ekibi, bu kişileri takip edip yerini belirledikleri 118 koyunu bulup sahibine teslim etti.

Hayvanları çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Iğdır hırsızlık JASAT jandarma

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