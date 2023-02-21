Iğdır'da depremzedeler için "sosyal market" kuruldu

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin yaralarının sarılması amacıyla kentte başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

Valiliğin "Haydi Iğdır" sloganıyla başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplanan ürünler, deprem bölgesinin yanı sıra kentte konaklayan depremzedelere de ulaştırılıyor.

Bu kapsamda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) binasında depremzedelerin giysi, gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal market kuruldu.

Sosyal market görevlilerinden Fatma Şeker, bölgeye gönderilen yardımların yanında Iğdır'a getirilen depremzede ailelere yardımcı olmak için çalışma sürdürdüklerini belirterek, "Valiliğimiz koordinesinde sosyal market oluşturduk. Kente gelen depremzedeler belediyeye kayıt yaptırıyorlar, biz de bu ailelerin ihtiyaçlarının listesini alıyoruz. Daha sonra kolilere koyduğumuz malzemeleri depremzedelere teslim ediyoruz." dedi.

