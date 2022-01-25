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Iğdır'da donmak üzere olan kukumav kuşu kurtarıldı

25.01.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da donmak üzere olan kukumav kuşu kurtarıldı

Iğdır'da soğuktan etkilendiği ve aç kaldığı için bitkin düşen kukumav kuşu tedavi altına alındı.

Aras Dağları eteklerinde devriye atan Suveren Jandarma Komutanlığı ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü bölgede hareketsiz halde duran bir kukumav kuşu buldu.

Soğuktan etkilendiği ve aç kaldığı için bitkin düşen kuşu karakola götüren jandarma ekipleri, daha sonra durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirdi.

Ekipler, karakoldan aldıkları kuşu DKMP'de tedavi altına aldı.

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