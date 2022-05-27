YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır'da "En Güzel Buzağı Yarışması" renkli görüntüler oluşturdu

Iğdır'da "En Güzel Buzağı Yarışması" renkli görüntüler oluşturdu

27.05.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzluca ilçesindeki yarışmada sahiplerince süslenerek jüri önünden geçirilen buzağı, oğlak ve kuzular beğeni topladı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, hayvancılığın teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilen "Geleneksel En Güzel Buzağı Yarışması"nda en güzel buzağı, kuzu ve oğlak seçildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışma, Belediye Meydanı'nda yapıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada çevre köylerden araçlarla getirilen 10 buzağı, 13 oğlak ve 14 kuzu, jüri tarafından boy, kilo, karakter ve sağlık açısından değerlendirmeye alındı.

Sahiplerince süslenen buzağı, kuzu ve oğlaklar tek tek jüri önünden geçirildi.

Protokoldekiler ve katılımcıların da kucağına alarak sevdiği hayvanların jüri tarafından değerlendirilmesi sonucu, Aykut Elarslan'a ait buzağı, Naim Serin'in kuzusu ve Yaşar Dalaş'ın oğlağı birinci oldu.

Birinci olan hayvanların sahiplerine yarım altın, ikincilere çeyrek altın verilirken, üçüncü olan hayvanların sahiplerine de hayvanlarına vermeleri için yem dağıtıldı. Ödülleri Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem ile Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Yolcu verdi.

Etkinlikte katılımcılara yemek ikram edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aras Dağları'nın eteğindeki köylerde iki mevsim bir arada yaşanıyorAras Dağları'nın eteğindeki köylerde iki mevsim bir arada yaşanıyor
Çorum'da devrilen kamyonun sürücüsü öldüÇorum'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, şampiyonluk kupasını aldıSüper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, şampiyonluk kupasını aldı
Anahtar Kelimeler:
Iğdır

Iğdır Namaz Vakitleri 27 Mayıs Cuma

İmsak
02:44
Sabah
04:33
Öğle
12:06
İkindi
16:02
Akşam
19:29
Yatsı
21:10
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dana vereminde ürküten tablo! İnsanlarda hayati tehlikesi var

Dana vereminde ürküten tablo! İnsanlarda hayati tehlikesi var

Ölen eşinin acısını böyle yaşadı! “7 erkekle cinsel ilişki...”

Ölen eşinin acısını böyle yaşadı! “7 erkekle cinsel ilişki...”

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Skandal cinsel ilişki ve soyunma sözleri: "Tanrı'ya sordum..."

Skandal cinsel ilişki ve soyunma sözleri: "Tanrı'ya sordum..."

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.