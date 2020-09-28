Iğdır'da, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları kınandı

Acar, Ermenistan'ın bölgede gerilim yaratmak adına çeşitli hamlelerde bulunduğunu ifade ederek, "27 Eylül 2020 tarihinde, saat 06:00 sularında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan ordusunun cephe hattındaki mevzilerine büyük kalibreli silahlar, havan ve çeşitli kalibreli toplarla ateş açtı. Bu, Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin yoğun nüfuslu bölgelerde yaşayan sivillere ateş açması için kasıtlı ve hedefli bir provakasyondur." dedi.

Basın açıklaması yapan Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Ellerine Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan göstericiler daha sonra Ermeniler Tarafından Katledilen Şehit Türkleri Anıtı'nın önüne kadar yürüyüş yaptı.

Iğdır Ülkü Ocakları, Türk Eğitim-Sen Iğdır Şubesi mensupları ve vatandaşlar, Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği organizasyonunda kent merkezindeki Belediye Meydanı'nda bir araya geldi.

Sivillerin kasıtlı olarak hedef alınmasının 1949 Cenevre Sözleşmeleri de dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukukun ağır ihlali olduğunu aktaran Acar, şunları söyledi:

"Uluslararası hukukun norm ve ilkelerini göz ardı eden Ermenistan, saldırganlık ve saldırganlığa yönelik devam eden kışkırtıcı eylemleriyle bölgede daha tehlikeli durum yaratmak için yaşam hakkı da dahil olmak üzere temel insan haklarını büyük ölçüde ihlal etti. Ermenistan'ın saldırganlığı derhal durdurulmalıdır. Dünya toplumunu ve uluslararası örgütlerini, Ermeni devletinin saldırgan politikasını durdurması ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını derhal boşaltması için devreye girmeye çağırıyoruz."

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

