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Iğdır'da etkili olan dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

09.07.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da etkili olan dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Iğdır'da dolu ve fırtına etkili oldu.

Kentte öğleden sonra hava sıcaklığının düşmesiyle başlayan sağanak bir süre sonra yerini dolu ve fırtınaya bıraktı.

Aniden bastıran dolu yüzünden bazı vatandaşlar araçlarını korumak için üstünü halı ve kilimlerle örttü.

Yağış yüzünden sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kentte etkili olan fırtına ise bazı ağaçları ve tabelaları devirdi, elektrik iletim hatlarına zarar verdi.

İl merkezinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğüne ait Mobil Kovid-19 Aşı Çadırı da fırtına nedeniyle yıkıldı.

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yağmur Iğdır

Iğdır Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
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Sabah
04:37
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İkindi
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Akşam
19:42
Yatsı
21:26

Iğdır Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Özlem Eczanesı
Aralik
Karaca Eczanesı
Merkez
Aydın Eczanesi
Tuzluca
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