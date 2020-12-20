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Iğdır’da gıda denetimi

IĞDIR HABERLERİ  | 20.12.2020 10:59 | Son Güncelleme

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri tarafından Iğdır’da denetim yapıldı.Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri Iğdır genelindeki gıda ürettim, dağıtım ve satış işletmelerinde denetimlerini aralıksız olarak devam ettiriyor.

Iğdır’da gıda denetimi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri tarafından Iğdır’da denetim yapıldı.
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri Iğdır genelindeki gıda ürettim, dağıtım ve satış işletmelerinde denetimlerini aralıksız olarak devam ettiriyor. Son olarak Iğdır’da tavuk ürünleri dağıtımı ve satışı yapılan bir firma denetlendi. Denetimde yumurta paketleme ünitesi, tavuk ürünlerinin saklanma koşulları, hijyen kuralları, dağıtım zincirinde uyulması gereken kurallar, ürünlerin son kullanma tarihleri incelendi.

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