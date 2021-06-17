YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır'da gün batımıyla leylekler güzel görüntü oluşturdu

Iğdır'da gün batımıyla leylekler güzel görüntü oluşturdu

17.06.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da gün batımıyla leylekler güzel görüntü oluşturdu

Iğdır'da gün batımıyla leylekler güzel görüntü oluşturdu

Iğdır'ın Aralık ilçesinde Türkiye-Nahçıvan kara yolundaki elektrik direklerinde sıralı yuva yapan leylekler, gün batımıyla güzel görüntü oluşturdu.

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Iğdır'da, bölgede en çok görülen türlerden leylekler, ilçede Türkiye-Nahçıvan kara yolundaki elektrik direklerini mesken tutuyor.

Nahçıvan'dan otomobilleriyle Türkiye'ye gelen yerli ve yabancı vatandaşlar gün batımıyla yuvalarına dönen leyleklerin görsel şölenine tanıklık ediyor.

Yolculardan Adnan Tekin, AA muhabirine, leyleklerin gün batımıyla yuvalarında oluşturduğu manzaraya hayran kaldığını belirtti.

Leyleklerin Iğdır'ın simgesi olduğunu ifade eden Tekin, "Aralık güzergahından Iğdır'a doğru yolculuk yapıyordum. Batan güneşle birlikte leyleğin görüntüsü çok hoşuma gitti, bu manzarayı kaçırmak istemedim. Güneşin batışıyla birlikte leyleğin görüntüsü bizi adeta büyüledi." dedi.

Iğdır'da gün batımı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdiKilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi
Iğdır'da yaralı bulunan İshak kuşu tedavi edilip doğaya salındıIğdır'da yaralı bulunan İshak kuşu tedavi edilip doğaya salındı
Anahtar Kelimeler:
Iğdır

Iğdır Namaz Vakitleri 18 Haziran Cuma

İmsak
02:32
Sabah
04:28
Öğle
12:10
İkindi
16:07
Akşam
19:42
Yatsı
21:29

Iğdır Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Cuma

Sultan Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Aralik
Aydın Eczanesi
Tuzluca
Tümünü Göster
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.