Iğdır'da gün batımıyla leylekler güzel görüntü oluşturdu

Iğdır'ın Aralık ilçesinde Türkiye-Nahçıvan kara yolundaki elektrik direklerinde sıralı yuva yapan leylekler, gün batımıyla güzel görüntü oluşturdu.

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Iğdır'da, bölgede en çok görülen türlerden leylekler, ilçede Türkiye-Nahçıvan kara yolundaki elektrik direklerini mesken tutuyor.

Nahçıvan'dan otomobilleriyle Türkiye'ye gelen yerli ve yabancı vatandaşlar gün batımıyla yuvalarına dönen leyleklerin görsel şölenine tanıklık ediyor.

Yolculardan Adnan Tekin, AA muhabirine, leyleklerin gün batımıyla yuvalarında oluşturduğu manzaraya hayran kaldığını belirtti.

Leyleklerin Iğdır'ın simgesi olduğunu ifade eden Tekin, "Aralık güzergahından Iğdır'a doğru yolculuk yapıyordum. Batan güneşle birlikte leyleğin görüntüsü çok hoşuma gitti, bu manzarayı kaçırmak istemedim. Güneşin batışıyla birlikte leyleğin görüntüsü bizi adeta büyüledi." dedi.



