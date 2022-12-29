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Iğdır‘da hafif ticari araç otomobile çarptı: 2 yaralı

29.12.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır’da hafif ticari araç, iki caddenin kesiştiği yerde otomobile yandan çarptı, kazada iki kişi hafif yaralandı.

Iğdır‘da hafif ticari araç otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaza, iki gün önce saat 22.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy ile Iğdır Dr. Sadık Ahmet Caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eray Aydın yönetimindeki hafif ticari araç seyir halinde iken caddenin birleştiği dört yolda Adem Güngör yönetimindeki otomobile ortadan çarptı. Çarpma etkisi ile savrulan araçlar, park halindeki ticari taksiye çarparak durabildi. Yaşanan kazada sürücüler Aydın ve Güngör hafif yaralandı.

Vatandaşların ihbarı sonrası sürücüler olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki sürücü hastanede ayakta tedavi edilirken kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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