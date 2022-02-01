Iğdır'da iş makinelerinin deposundan yakıt çalan zanlı tutuklandı

Iğdır'da iş makinelerinden yakıt çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kırsalda çalışan Devlet Su İşleri (DSİ) araçlarının depo kapaklarını kırmak suretiyle yakıt çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, farklı adreslere düzenledikleri operasyonda söz konusu araçlardan yakıt çaldıkları iddiasıyla 7 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



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