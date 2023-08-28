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Iğdır’da kamuflajlı motosiklet hırsızlığı

28.08.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır’da bir evin bahçesinde bulunan motosikleti gözüne kestiren iki şahıs tanınmamak için kamuflaj takarak motosikleti çaldılar.

Iğdır’da motosiklet ve bisiklet hırsızlığı artarken her gün bu hırsızlıklara yenileri ekleniyor. Iğdır Emek Mahallesi’nde bulunan bir evin bahçesine sabah saatlerine karşı gelen iki şahıs tanınmamak için kamuflaj kullandı. Hırsızlar bahçeye girdikten sonra biri motosikletin kilidini kırmak ile uğraşırken diğeri biraz dinledikten sonra arkadaşına yardım etti. Motosikletin kilidini kıran ikili daha sonra motosikleti alarak hızlıca oradan uzaklaştı. Sabah kalktığında motorunu göremeyen motosiklet sahibi güvenlik kamera görüntüsü ile polise başvurdu. Şahıslardan biri tutuklandıktan sonra bırakılırken diğer şahsın tutuklanması için çalışmalar devam ediyor. Hırsızlık anı ise kameralara yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır

Iğdır Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:51
Sabah
05:20
Öğle
12:10
İkindi
15:52
Akşam
18:50
Yatsı
20:14

Iğdır Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Pazartesi

Leman eczanesi
Aralik
Tuzluca sağlik eczanesi
Tuzluca
Nisa eczanesi
Merkez
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