Iğdır'da kar nedeniyle bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi

Iğdır'da kar nedeniyle bazı okullarda bugün eğitim yapılmayacak.
Kentte gece başlayıp sabaha kadar süren kar, yüksek kesimlerde etkisini artırdı.
Bu nedenle Tuzluca ilçesindeki tüm okullar ile kent merkezine bağlı Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca ve Kızılkule köylerindeki okullarda bugün eğitime ara verildi.
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