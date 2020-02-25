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Iğdır’da kar yağışı başladı

IĞDIR HABERLERİ  | 25.02.2020 12:44 | Son Güncelleme

Iğdır’da sabah saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.Türkiye’nin tüm doğusunda başlayan kar yağışı Iğdır’da da etkili oldu.

Iğdır’da kar yağışı başladı

Iğdır’da sabah saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
Türkiye’nin tüm doğusunda başlayan kar yağışı Iğdır’da da etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan yağmur daha sonra yerini kar yağışına bıraktı. Sulu kar ve kar şeklinde kendini gösteren yağış, vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı. Iğdır’ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı devam ederken bazı köy yollarının ise kapandığı belirtildi. Iğdır-Doğubayazıt karayolunda sürücüler araçları dikkatli bir şekilde ilerlediler. Pamuk geçidinde de etkili olan kar yağışı ile birlikte yoğun sis de etkili oldu.
Yetkililer, özellikle buzlanma ve sisin düşürdüğü görüş mesafesine karşı sürücüleri, tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Iğdır’da kar yağışı başladı

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İmsak
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Sabah
06:37
Öğle
12:22
İkindi
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Akşam
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Yatsı
19:15

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