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Iğdır'da kuyuya düşen ineği AFAD ekibi kurtardı

27.04.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da kuyuya düşen ineği AFAD ekibi kurtardı

Iğdır'da kuyuya düşen inek, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibince kurtarıldı.

Suveren köyünde çiftçilik yapan Ali Mank'a ait inek, köyün içinde açılan bir kuyuya düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kuyunun etrafına vinç kuran AFAD ekibi, ineği bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

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