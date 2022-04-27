Iğdır'da kuyuya düşen ineği AFAD ekibi kurtardı

Iğdır'da kuyuya düşen inek, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibince kurtarıldı.

Suveren köyünde çiftçilik yapan Ali Mank'a ait inek, köyün içinde açılan bir kuyuya düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kuyunun etrafına vinç kuran AFAD ekibi, ineği bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz