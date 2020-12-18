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Iğdır'da mağarada ölü bulunan kişinin 3 oğlu cinayet suçundan tutuklandı

IĞDIR HABERLERİ  | 18.12.2020 11:44 | Son Güncelleme

Iğdır'da mağarada ölü bulunan kişinin 3 oğlu cinayet suçundan tutuklandı

Iğdır'da bir mağarada ölü bulunan İbrahim Cantemur'un cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 3 oğlu tutuklandı.

Taşlıca köyünde kaybolan İbrahim Cantemur'un (50) cesedinin bir mağarada bulunmasının ardından cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan eşi ve 6 çocuğunun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Cantemur'un eşi, kızı ve bir oğlu jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan cinayet zanlılarından Özcan Cantemur, tartışma sonucu babasını öldürdüğünü, iki kardeşinin de kendisine yardım ettiğini ve cenazeyi de köy yakınındaki mağaraya gömdüklerini itiraf etti.

Emrah (22), Metin (24) ve Özcan Cantemur (25), çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kardeşlerden Ferdi Cantemur (21) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Iğdır'da iki gündür haber alınamayan İbrahim Cantemur'un cesedi,14 Aralık'ta bir mağarada bulunmuş ve eşi ile 6 çocuğu gözaltına alınmıştı.

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